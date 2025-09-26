«Клеймо на всю жизнь»: Дочь Даны Борисовой сбежала из дома и обвинила мать в алкоголизме

Отношения телеведущей Даны Борисовой с 18-летней дочерью Полиной обострились до предела, что привело к переезду девушки из материнского дома. Как призналась сама артистка, конфликт начался после обидных слов, сказанных наследницей во время отдыха.

«Сказала, что у неё клеймо на всю жизнь; лучше бы матери — бывшей алкоголички у неё не было», — цитирует Дану Борисову сайт MK.ru.

Ситуацию усугубило участие Полины в передаче «Наследники», после которой у девушки возникли разногласия с матерью по финансовым вопросам. Когда Полина потребовала деньги на массаж стоимостью пять тысяч рублей, Борисова ввела «финансовые санкции». В ответ дочь заявила, что является «звездой», в отличие от матери, что окончательно обострило конфликт.

В настоящее время Полина живёт отдельно, используя гонорары, полученные за съёмки в телепроектах. При этом Борисова знает о безответных чувствах дочери к редактору одного из проектов, где та снималась, но не одобряет эту ситуацию. По словам телеведущей, молодой человек ответил её наследнице отказом, предложив остаться друзьями.

«Да, у Полины роман, она уже признавалась, что безответно влюблена. <...> Но эта любовь не взаимна. Молодой человек знает о чувствах Полины, она ему рассказала, но он ей честно ответил, что они могут быть только друзьями», — подчеркнула звезда.

Напомним, ранее дочь Даны Борисовой рассказала о начале новых романтических отношений. 18-летняя Полина сообщила, что её избранником стал 35-летний продюсер Дмитрия Диброва Артур Якобсон. По её словам, они знакомы уже около четырёх лет, но романтические отношения начались совсем недавно. Значительная разница в возрасте не смущает девушку.