Дана Борисова задолжала московским коллекторам

Московский суд вынес решение о взыскании задолженности с телеведущей Даны Борисовой в пользу коллекторской компании ООО ПКО «Столичное АВД». Судебный приказ был вынесен мировым судьёй судебного участка №180 района Раменки города Москвы.

Как пишет ТАСС, размер долга в документе не указан, но, согласно российскому законодательству, судебный приказ выносится, если сумма долга не превышает 500 тыс. рублей. Следовательно, задолженность Борисовой составляет менее этой суммы.

А ранее в московском суде было зарегистрировано исковое заявление против Филиппа Киркорова, касающееся задолженности по кредитам. Таганский районный суд столицы приступил к рассмотрению иска, поданного компанией АО «Социум Трейд» в отношении народного артиста России. Согласно заявлению истца, в 2020 году ему был предоставлен кредит, однако обязательства по его погашению не были выполнены.