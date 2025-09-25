Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 10:15

Дана Борисова задолжала московским коллекторам

С Даны Борисовой взыскали долг в пользу коллекторов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ danaborisova_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ danaborisova_official

Московский суд вынес решение о взыскании задолженности с телеведущей Даны Борисовой в пользу коллекторской компании ООО ПКО «Столичное АВД». Судебный приказ был вынесен мировым судьёй судебного участка №180 района Раменки города Москвы.

Как пишет ТАСС, размер долга в документе не указан, но, согласно российскому законодательству, судебный приказ выносится, если сумма долга не превышает 500 тыс. рублей. Следовательно, задолженность Борисовой составляет менее этой суммы.

«Как можно было себя так испортить?»: Подписчики не узнали Дану Борисову после очередной операции
«Как можно было себя так испортить?»: Подписчики не узнали Дану Борисову после очередной операции

А ранее в московском суде было зарегистрировано исковое заявление против Филиппа Киркорова, касающееся задолженности по кредитам. Таганский районный суд столицы приступил к рассмотрению иска, поданного компанией АО «Социум Трейд» в отношении народного артиста России. Согласно заявлению истца, в 2020 году ему был предоставлен кредит, однако обязательства по его погашению не были выполнены.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Дана Борисова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar