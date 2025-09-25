Дана Борисова задолжала московским коллекторам
С Даны Борисовой взыскали долг в пользу коллекторов
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ danaborisova_official
Московский суд вынес решение о взыскании задолженности с телеведущей Даны Борисовой в пользу коллекторской компании ООО ПКО «Столичное АВД». Судебный приказ был вынесен мировым судьёй судебного участка №180 района Раменки города Москвы.
Как пишет ТАСС, размер долга в документе не указан, но, согласно российскому законодательству, судебный приказ выносится, если сумма долга не превышает 500 тыс. рублей. Следовательно, задолженность Борисовой составляет менее этой суммы.
А ранее в московском суде было зарегистрировано исковое заявление против Филиппа Киркорова, касающееся задолженности по кредитам. Таганский районный суд столицы приступил к рассмотрению иска, поданного компанией АО «Социум Трейд» в отношении народного артиста России. Согласно заявлению истца, в 2020 году ему был предоставлен кредит, однако обязательства по его погашению не были выполнены.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.