«Мама ещё не в курсе»: Дочь Даны Борисовой впервые рассказала о романе с продюсером Диброва

Дочь телеведущей Даны Борисовой 18-летняя Полина рассказала о начале новых романтических отношений. В интервью изданию Super девушка сообщила, что её избранником стал 35-летний продюсер Дмитрия Диброва Артур Якобсон.

«У меня есть молодой человек. Это продюсер Дмитрия Диброва», — подтвердила Полина Борисова.

Артур Якобсон и Дана Борисова. Фото © VK / Артур Якобсон

По её словам, они знакомы уже около четырёх лет, но романтические отношения начались совсем недавно. Значительная разница в возрасте — 17 лет — не смущает девушку, которая ссылается на пример отца, женатого на женщине на 20 лет моложе.

Особенностью ситуации является то, что мать Полины пока не знает о новых отношениях дочери.

«Мама ещё не в курсе. <...> Ну, влюбилась, бывает такое», — пояснила Борисова-младшая.

На днях молодые люди вместе посетили день рождения Полины, где Артур преподнёс ей ноутбук в качестве подарка.