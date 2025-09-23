«Мама ещё не в курсе»: Дочь Даны Борисовой впервые рассказала о романе с продюсером Диброва
18-летняя дочь Даны Борисовой объявила о романе с продюсером Дмитрия Диброва
Дана Борисова вместе с дочерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ danaborisova_official
Дочь телеведущей Даны Борисовой 18-летняя Полина рассказала о начале новых романтических отношений. В интервью изданию Super девушка сообщила, что её избранником стал 35-летний продюсер Дмитрия Диброва Артур Якобсон.
«У меня есть молодой человек. Это продюсер Дмитрия Диброва», — подтвердила Полина Борисова.
Артур Якобсон и Дана Борисова. Фото © VK / Артур Якобсон
По её словам, они знакомы уже около четырёх лет, но романтические отношения начались совсем недавно. Значительная разница в возрасте — 17 лет — не смущает девушку, которая ссылается на пример отца, женатого на женщине на 20 лет моложе.
Особенностью ситуации является то, что мать Полины пока не знает о новых отношениях дочери.
«Мама ещё не в курсе. <...> Ну, влюбилась, бывает такое», — пояснила Борисова-младшая.
На днях молодые люди вместе посетили день рождения Полины, где Артур преподнёс ей ноутбук в качестве подарка.
