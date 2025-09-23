Интервидение
23 сентября, 13:49

«Мама ещё не в курсе»: Дочь Даны Борисовой впервые рассказала о романе с продюсером Диброва

18-летняя дочь Даны Борисовой объявила о романе с продюсером Дмитрия Диброва

Дана Борисова вместе с дочерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ danaborisova_official

Дочь телеведущей Даны Борисовой 18-летняя Полина рассказала о начале новых романтических отношений. В интервью изданию Super девушка сообщила, что её избранником стал 35-летний продюсер Дмитрия Диброва Артур Якобсон.

«У меня есть молодой человек. Это продюсер Дмитрия Диброва», — подтвердила Полина Борисова.

Артур Якобсон и Дана Борисова. Фото © VK / Артур Якобсон

По её словам, они знакомы уже около четырёх лет, но романтические отношения начались совсем недавно. Значительная разница в возрасте — 17 лет — не смущает девушку, которая ссылается на пример отца, женатого на женщине на 20 лет моложе.

Особенностью ситуации является то, что мать Полины пока не знает о новых отношениях дочери.

«Мама ещё не в курсе. <...> Ну, влюбилась, бывает такое», — пояснила Борисова-младшая.

На днях молодые люди вместе посетили день рождения Полины, где Артур преподнёс ей ноутбук в качестве подарка.

«Как можно было себя так испортить?»: Подписчики не узнали Дану Борисову после очередной операции
Ранее Дибров обратился к дочери Даны Борисовой с предложением. Телеведущий завёл новую страницу в соцсетях и выложил там видео, где предложил юной девушке продолжить общение.

