Телеведущий Дибров обратился к дочери Даны Борисовой с предложением

Телеведущий Дмитрий Дибров опубликовал в соцсетях ролик с 18-летней Полиной Борисовой и пригласил её участвовать в собственном проекте. Новая страница Диброва, которую он завёл накануне, стала платформой для первого видео — не о разводе с молодой женой Полиной Дибровой, а о дочери коллеги Даны Борисовой.

«Я смотрю, наша встреча с тобой наделала немало шума. А как насчёт того, чтобы продолжить общение?» — написал он.

Ведущий анонсировал новую рубрику «Если бы…», где будет задавать знаменитостям нестандартные вопросы. Первой гостьей стала Полина Борисова. Дмитрий спросил: «Если бы какая-нибудь захотела увести у тебя молодого человека, то какой бы метод ей помог лучше всего?»

На вопрос Полина ответила, что если молодой человек её не любил, значит, пусть уводит — он ей просто не нужен. Дибров признал ответ удовлетворительным.