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23 июля, 06:59

«Мне нельзя!»: Погребняк спровоцировала слухи об очередной беременности

Многодетная блогерша Погребняк намекнула на очередную беременность

Мария Погребняк. Обложка © Telegram / mariapogа_

Мария Погребняк. Обложка © Telegram / mariapogа_

Блогерша Мария Погребняк, ставшая мамой в сентябре 2024 года, возможно, снова беременна. Об этом она намекнула в беседе с Super.ru.

На вопрос о возможном пополнении в семье Погребняк ответила уклончиво, сказав: «Подождите-подождите. Пока могу только сказать: в теннис не играю, мне нельзя!».

Блогерша также поделилась, что первым заподозрил беременность её бывший супруг — футболист Павел Погребняк. Несмотря на развод, они поддерживают прекрасные отношения, что Мария объясняет их многолетней дружбой, начавшейся ещё в школе.

У Погребняк трое сыновей от Павла. Четвёртого — Владимира — она родила в прошлом году от нового мужа, бизнесмена Игоря Головинского.

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Напомним, в начале года Мария Погребняк сыграла свадьбу с бизнесменом Игорем Головинским. Торжественная церемония прошла на острове Маврикий в кругу близких людей. Официально брак был зарегистрирован ещё полгода назад.

Мария Любицкая
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