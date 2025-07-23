«Мне нельзя!»: Погребняк спровоцировала слухи об очередной беременности

Блогерша Мария Погребняк, ставшая мамой в сентябре 2024 года, возможно, снова беременна. Об этом она намекнула в беседе с Super.ru.

На вопрос о возможном пополнении в семье Погребняк ответила уклончиво, сказав: «Подождите-подождите. Пока могу только сказать: в теннис не играю, мне нельзя!».

Блогерша также поделилась, что первым заподозрил беременность её бывший супруг — футболист Павел Погребняк. Несмотря на развод, они поддерживают прекрасные отношения, что Мария объясняет их многолетней дружбой, начавшейся ещё в школе.

У Погребняк трое сыновей от Павла. Четвёртого — Владимира — она родила в прошлом году от нового мужа, бизнесмена Игоря Головинского.