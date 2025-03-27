Минимум 250 тысяч ежемесячно: Погребняк рассказала, во сколько мужчинам должны обходиться жёны-домохозяйки

Блогер и многодетная мама Мария Погребняк предложила платить жёнам зарплату за ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. Эта инициатива, по её мнению, должна «восстановить справедливость». Соответствующее заявление прозвучало в Telegram-канале знаменитости.

Погребняк убеждена, что женщины, посвятившие себя дому и детям, заслуживают достойную зарплату. Ведение хозяйства — это тяжёлый и непрерывный труд, который часто обесценивается мужьями, посетовала она.

«Я так восхищаюсь женщинами, которые посвятили себя хозяйству и семье — это колоссальный труд! И очень за них обидно, когда мужья обесценивают их работу, на которую уходит уйма времени и сил», — эмоционально заявила Погребняк.

Также звезда подсчитала, во сколько мужьям должны обходиться жёны-домохозяйки. Она просуммировала средние расходы на наёмных рабочих и заявила, что зарплата женщин должна составлять не менее 250 тысяч рублей.

«Няня стоит где-то 150–200 тысяч рублей, уборщица — примерно 50 тысяч рублей и дороже. Значит, 250 тысяч рублей в месяц муж должен платить жене, которая занимается домашним хозяйством. Тогда это всё будет справедливо», — сказала Погребняк.

Сама Мария призналась, что не смогла бы ограничиться лишь ролью домохозяйки, так как привыкла активно работать и самореализовываться.