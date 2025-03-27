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26 марта, 22:01

Минимум 250 тысяч ежемесячно: Погребняк рассказала, во сколько мужчинам должны обходиться жёны-домохозяйки

Погребняк призвала всех мужей платить своим жёнам минимум 250 тысяч в месяц

Мария Погребняк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariapoga_

Мария Погребняк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariapoga_

Блогер и многодетная мама Мария Погребняк предложила платить жёнам зарплату за ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. Эта инициатива, по её мнению, должна «восстановить справедливость». Соответствующее заявление прозвучало в Telegram-канале знаменитости.

Погребняк убеждена, что женщины, посвятившие себя дому и детям, заслуживают достойную зарплату. Ведение хозяйства — это тяжёлый и непрерывный труд, который часто обесценивается мужьями, посетовала она.

«Я так восхищаюсь женщинами, которые посвятили себя хозяйству и семье — это колоссальный труд! И очень за них обидно, когда мужья обесценивают их работу, на которую уходит уйма времени и сил», — эмоционально заявила Погребняк.

Также звезда подсчитала, во сколько мужьям должны обходиться жёны-домохозяйки. Она просуммировала средние расходы на наёмных рабочих и заявила, что зарплата женщин должна составлять не менее 250 тысяч рублей.

«Няня стоит где-то 150–200 тысяч рублей, уборщица — примерно 50 тысяч рублей и дороже. Значит, 250 тысяч рублей в месяц муж должен платить жене, которая занимается домашним хозяйством. Тогда это всё будет справедливо», — сказала Погребняк.

Сама Мария призналась, что не смогла бы ограничиться лишь ролью домохозяйки, так как привыкла активно работать и самореализовываться.

«Старые ошибки»: Таролог раскрыла судьбу Марии Погребняк после свадьбы
«Старые ошибки»: Таролог раскрыла судьбу Марии Погребняк после свадьбы

Напомним, что в конце января Мария Погребняк отпраздновала свадьбу с Игорем Головинским на экзотическом острове Маврикий. Пара официально зарегистрировала брак за полгода до церемонии, но пышное торжество решила устроить только сейчас в кругу близких друзей и родственников.

Антон Голыбин
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