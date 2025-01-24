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24 января, 15:13

Мария Погребняк сыграла свадьбу с Головинским на острове Маврикий

Известная модель и блогер Мария Погребняк сыграла свадьбу с бизнесменом Игорем Головинским. Официально брак пара заключила ещё полгода назад, однако в белом платье с фатой Погребняк предстала только сейчас. Торжество прошло на острове Маврикий, в кругу близких людей.

Мария Погребняк вышла замуж за Игоря Головинского. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mariapoga_

«Я счастлива, остальное всё завтра», — поделилась своей радостью блогер в соцсетях.

На видео Погребняк предстала перед поклонниками в белом пышном платье на тонких бретелях. Не отказалась модель и от традиционной фаты, а также букета невесты из белых роз разных сортов и гипсофил. Поцелуй жениха и невесты проходил под аркой на берегу моря. На Головинском красовался белый костюм, а стоять на белом песочке он предпочёл без обуви.

Напомним, что на острове Маврикий с Погребняк ранее произошёл неприятный инцидент. Она сильно отравилась, но под рукой очень вовремя оказались необходимые медикаменты. Именно они и помогли модели устоять на ногах.

Мария Погребняк стала мамой в четвёртый раз
Мария Погребняк стала мамой в четвёртый раз
Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mariapoga_

Полина Никифорова
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