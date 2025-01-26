«Старые ошибки»: Таролог раскрыла судьбу Марии Погребняк после свадьбы

Сыгравшая свадьбу на Маврикии модель Мария Погребняк имеет все шансы построить светлое будущее с новым мужем. Тем не менее, для формирования крепких отношений экс-супруге Павла Погребняка необходимо проработать «старые ошибки», полагает таролог Майя Королёва.

«Первый выпавший аркан символизирует гармонию и баланс, что может говорить о необходимости работать над отношениями, чтобы они стали более устойчивыми», — подчеркнула мистик.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она рекомендовала Погребняк уделить внимание внутренней гармонии, отметив, что для построения крепких отношений требуется труд. Кроме того, по словам эксперта, карты указывают на позитивные изменения в жизни модели.

«Это символ надежды и успеха, который может означать, что новый брак может быть долгим и радостным, если Марии удастся построить крепкий фундамент на взаимопонимании. Тем не менее, карты также предостерегают о возможном возвращении к старым ошибкам», — заключила таролог.