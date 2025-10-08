Мать двоих детей умерла после ошибки врачей на Урале – с больницы взыскали 5 млн

В Свердловской области завершилось громкое судебное разбирательство по делу о смерти Светланы Бурухиной из Нижнего Тагила после медицинской операции. Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил выплатить семье компенсацию в размере 5 млн рублей: 3 млн мужу и по 1 млн каждому из сыновей. Хронологию трагедии воссоздал URA.RU.

Трагедия произошла 15 декабря 2022 года во время эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии (ЭРХПГ). Экспертная комиссия признала операцию ошибочной из-за сниженной свёртываемости крови у пациентки. Во время вмешательства произошло повреждение стенок желчного протока, что не было отражено в документации, а состояние женщины быстро ухудшалось.

17 декабря Светлану перевезли в Свердловскую областную больницу №1 в критическом состоянии, но 21 декабря она скончалась от осложнений, вызванных массивным кровотечением и последующим перитонитом. Судебно-медицинская экспертиза установила прямую связь между действиями врачей и смертью пациентки.

Прокуратура выявила нарушения в оформлении медицинской документации и несоблюдении стандартов оказания помощи. Юрист семьи подчеркнула, что компенсация хоть и поможет, но не вернёт родного человека. Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» продолжается, а родственники надеются, что виновные будут привлечены к ответственности.

А в Подольске трагически завершился футбольный матч Лиги «B-3» Московской области. На 60-й минуте игры между ФК «Парковый» и командой «Нара» из Наро-Фоминска 26-летний игрок «Паркового», Артём Калмыков, неожиданно потерял сознание. Спортивный врач немедленно приступил к реанимационным мероприятиям, но, к сожалению, они оказались безуспешными. Артём скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.