«Белый, как пелена»: Многодетный россиянин умер в бреду и адских болях после отказа скорой его забрать

В Волгоградской области 43-летний многодетный отец скончался, так как ему вовремя не оказали медицинскую помощь. О трагедии пишет портал v1.ru. Сергей Дуюнов почувствовал себя плохо, вернувшись домой после тренировки, однако в Волжском больницы буквально «футболили» пациента, не желая брать его в стационар.

«Он сидел белый, как пелена, пот с него лился ледяной. Вообще у него кожа розоватого оттенка, а тут он полностью белый — я такого в жизни никогда не видела», — вспоминает супруга скончавшегося Наталья.

Сначала семья вызвала скорую, фельдшер решил, что это просто остеохондроз. Госпитализировать пациента не стали. Когда муж стал терять сознание, женщина снова вызвала скорую. Прибывшие медики сделали ЭКГ, сказали, что показатели в норме и снова уехали. Однако Наталья заподозрила неладное. В Сети она сама разобралась, как анализировать ЭКГ и поняла, что, возможно, у мужа инфаркт. Семья тут же повезла пострадавшего в больницу. Но везде отказывались принимать пациента, ссылаясь, что нет признаков проблем с сердцем. Женщине даже пришлось самой измерить супругу давление, так как медсёстры отказались это делать.

«Хоть бы обратили внимание: человек сидит белый, без давления, с адскими болями и со спутанным сознанием. Ну неужели, неужели это остеохондроз, а? Я не знаю… Это просто надругательство. Такую семью разрушили, такого человека лишили шанса жить», — возмущается Наталья.

Сергея Дуюнова не стало в кардиоцентре Волгограда, его просто не успели прооперировать. Предположительно, у пациента была аневризма грудного отдела аорты, которую ЭКГ не показывает. В комитете здравоохранения администрации Волгоградской области пояснили журналистам, что ситуация взята на контроль. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение завести уголовное дело по факту бездействия медиков.

