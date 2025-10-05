Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 октября, 14:46

Российские врачи спасли отпилившего себе кисть дачника

Нижегородские хирурги пришили дачнику кисть, отрубленную циркулярной пилой

Обложка © Freepik

В Нижегородской области 63-летний мужчина случайно отрубил себе кисть во время работ с циркулярной пилой. Врачи местной больницы смогли спасти конечность, сообщает телеграм-канал Ni Mash.

Отрубленная кисть. Фото © Telegram / Ni Mash

Как сообщил сын пострадавшего, кисть «буквально висела на коже» после несчастного случая. Травматологи в ходе трёхчасовой операции восстановили кровоснабжение и сшили повреждённые сухожилия, нервы и сосуды.

Ранее Life.ru сообщал о похожем случае. В Москве хирурги Центра микрохирургии кисти провели уникальную операцию по реплантации шести пальцев пациенту, получившему множественные травмы при падении металлического профиля во время ремонта

Мария Любицкая
