25 сентября, 13:56

Чудо медицины: 18-летнюю россиянку вытащили с того света после падения с 9-го этажа

В Подмосковье врачи спасли 18-летнюю девушку после падения с 9-го этажа

Обложка © ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская больница»

В Сергиево-Посадской больнице врачи спасли жизнь 18-летней девушке, выпавшей с девятого этажа. Несчастный случай произошёл по неосторожности: очевидцы вызвали скорую помощь, и пострадавшую в крайне тяжёлом состоянии сразу доставили в реанимацию.

При поступлении девушка находилась в коме с тяжелейшими сочетанными травмами: повреждением головы, грудной клетки и лёгких, переломами таза и бедра, травмой живота. Медики провели экстренные процедуры: обезболивание, массивные переливания крови, дренирование лёгких, а также установили аппараты внешней фиксации на кости таза и бедра.

На пятый день пациентка пришла в сознание, а через неделю её состояние стабилизировалось. Хирурги выполнили остеосинтез — зафиксировали бедренную кость титановым штифтом. Через 20 дней аппарат фиксации с таза сняли, и девушку начали готовить к выписке.

Сейчас она уже дома, впереди её ждёт длительная реабилитация. По словам врачей, после восстановления она сможет вернуться к привычному образу жизни.

