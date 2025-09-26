Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 09:25

24 часа под наркозом: Хирурги ювелирно пришили москвичу 6 отрубленных пальцев

Московские врачи пришили мужчине шесть отрубленных пальцев

Обложка © Telegram / Московская медицина

Обложка © Telegram / Московская медицина

Врачи московского Центра микрохирургии кисти при больнице Ерамишанцева успешно провели уникальную операцию по спасению шести пальцев пациенту, получившему тяжёлые травмы во время ремонта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичного Депздрава.

«Пациент самостоятельно обратился в Центр, где ему оперативно провели поэтапную реплантацию. Наша команда высококвалифицированных врачей провела буквально ювелирную работу в кратчайшие сроки, чтобы спасти мужчине пальцы и сохранить их функциональность», — прокомментировал Георгий Назарян, руководитель Центра микрохирургии кисти.

Мужчине на руки упал металлический профиль, что привело к почти полной потере семи пальцев. Первая операция на правой руке продолжалась 14 часов, в ходе которой врачи восстановили кости, сухожилия, кровеносные сосуды и нервы, но спасти мизинец не удалось. Вторая операция на левой руке заняла 10 часов и завершилась успешной реплантацией трёх пальцев. Пациент был выписан спустя 12 дней. Через полтора месяца ему начнут реабилитацию под наблюдением специалиста.

Чудо медицины: 18-летнюю россиянку вытащили с того света после падения с 9-го этажа
Чудо медицины: 18-летнюю россиянку вытащили с того света после падения с 9-го этажа

Ранее Life.ru рассказывал, как хирурги петербургского НИИ имени Джанелидзе в ходе уникальной операции удалили аневризму головного мозгу у женщины, при этом не проводя трепанацию черепа. Это позволило улучшить состояние пациентки в кратчайшие сроки — на следующий день на уже покинула стационар.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar