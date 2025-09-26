24 часа под наркозом: Хирурги ювелирно пришили москвичу 6 отрубленных пальцев

Врачи московского Центра микрохирургии кисти при больнице Ерамишанцева успешно провели уникальную операцию по спасению шести пальцев пациенту, получившему тяжёлые травмы во время ремонта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичного Депздрава.

«Пациент самостоятельно обратился в Центр, где ему оперативно провели поэтапную реплантацию. Наша команда высококвалифицированных врачей провела буквально ювелирную работу в кратчайшие сроки, чтобы спасти мужчине пальцы и сохранить их функциональность», — прокомментировал Георгий Назарян, руководитель Центра микрохирургии кисти.

Мужчине на руки упал металлический профиль, что привело к почти полной потере семи пальцев. Первая операция на правой руке продолжалась 14 часов, в ходе которой врачи восстановили кости, сухожилия, кровеносные сосуды и нервы, но спасти мизинец не удалось. Вторая операция на левой руке заняла 10 часов и завершилась успешной реплантацией трёх пальцев. Пациент был выписан спустя 12 дней. Через полтора месяца ему начнут реабилитацию под наблюдением специалиста.

Ранее Life.ru рассказывал, как хирурги петербургского НИИ имени Джанелидзе в ходе уникальной операции удалили аневризму головного мозгу у женщины, при этом не проводя трепанацию черепа. Это позволило улучшить состояние пациентки в кратчайшие сроки — на следующий день на уже покинула стационар.