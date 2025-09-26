В Петербурге врачи спасли пациентку от аневризмы при минимальном вмешательстве

Хирурги НИИ имени Джанелидзе провели уникальную операцию по удалению аневризмы головного мозга без трепанации черепа, используя эндоваскулярный метод. Через небольшой прокол в лучевой артерии врачи ввели катетер, который под рентген-контролем был проведён к поражённому участку для блокировки кровотока микрочастицами. Благодаря такой технологии пациентка смогла встать на ноги сразу после вмешательства и покинуть стационар уже на следующий день.

Врачи спасли пациентку от аневризмы. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

«Аневризма может порваться. Она когда дорастает до определённых размеров, может порваться и вызвать тяжёлое кровоизлияние, инсульт. Открытый доступ к ней невозможен, потому что она окружена важными сосудами, нервами, образованиями», — рассказал главный врач НИИ СП им. И. И. Джанелидзе Дмитрий Кандыба.

Во время многочасовой операции жизненные показатели пациентки непрерывно отслеживались анестезиологической группой, контролировавшей сердечный ритм и сатурацию. Врачи отметили, что подобные патологии часто развиваются на фоне гипертонии или врождённых особенностей, и подчеркнули преимущества бесшовных технологий для лечения сложных случаев, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».