В Петербурге врачи спасли пациентку от аневризмы при минимальном вмешательстве
Обложка © freepik
Хирурги НИИ имени Джанелидзе провели уникальную операцию по удалению аневризмы головного мозга без трепанации черепа, используя эндоваскулярный метод. Через небольшой прокол в лучевой артерии врачи ввели катетер, который под рентген-контролем был проведён к поражённому участку для блокировки кровотока микрочастицами. Благодаря такой технологии пациентка смогла встать на ноги сразу после вмешательства и покинуть стационар уже на следующий день.
Врачи спасли пациентку от аневризмы. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»
«Аневризма может порваться. Она когда дорастает до определённых размеров, может порваться и вызвать тяжёлое кровоизлияние, инсульт. Открытый доступ к ней невозможен, потому что она окружена важными сосудами, нервами, образованиями», — рассказал главный врач НИИ СП им. И. И. Джанелидзе Дмитрий Кандыба.
Во время многочасовой операции жизненные показатели пациентки непрерывно отслеживались анестезиологической группой, контролировавшей сердечный ритм и сатурацию. Врачи отметили, что подобные патологии часто развиваются на фоне гипертонии или врождённых особенностей, и подчеркнули преимущества бесшовных технологий для лечения сложных случаев, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
