Регион
6 октября, 05:14

Пьяная россиянка выпала с балкона в Таиланде

В Паттайе пьяная россиянка перевалилась через балкон и упала спиной на бетон

Обложка © Pattaya Mail

Во время отдыха в Паттайе пьяная россиянка упала с балкона и получила серьёзные травмы. Женщина осталась жива, медики экстренно госпитализировали её в больницу. Об этом сообщает Pattaya Mail.

Фото © Pattaya Mail

40-летняя туристка из России активно отмечала свой отпуск в Таиланде, употребляя алкоголь. В итоге спиртного было выпито достаточно много и мадам потеряла над собой контроль. Около трёх часов ночи женщина вышла на балкон, чтобы выкурить сигарету и потеряла равновесие.

В итоге россиянка упала спиной на бетонное покрытие. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили её в больницу.

Упала с пятиметровой высоты: Воздушная гимнастка разбилась насмерть во время выступления

Ранее Life.ru сообщал о схожем инциденте, произошедшем также в Таиланде. Российская туристка после падения у бассейна и потери памяти начала говорить на древнерусском языке. 45-летняя Елена поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду. Женщину удалось спасти, однако врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму, перелом уха и амнезию.

    avatar