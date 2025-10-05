Упала с пятиметровой высоты: Воздушная гимнастка разбилась насмерть во время выступления

В немецком городе Баутцен во время циркового выступления погибла 27-летняя испанская гимнастка Марина Барсело. Несчастный случай произошёл при исполнении номера на трапеции на глазах у сотни зрителей, среди которых были дети. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В Баутцене в Германии воздушная гимнастка погибла после падения с высоты около 5 метров. Видео © Х / World In Last 24hrs

Барсело выступала в составе труппы цирка Пола Буша и упала с высоты около пяти метров. Ей оказали первую помощь на месте, но спасти спортсменку не удалось. Полиция ведёт расследование, рассматривая версию, что перед падением гимнастке стало плохо.

Марина Барсело родилась на Майорке и более десяти лет занималась гимнастикой. С 2018 года она выступала в составе различных цирковых трупп. Несчастный случай произошёл во время представления в цирке, где присутствовало множество семей с детьми.

Ранее во время выступления в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского один из китайских акробатов упал с велосипеда, ударившись головой о бордюр. Падение произошло с плеч партнёра акробата и могло быть вызвано головокружением пострадавшего.