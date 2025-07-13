Воздушный гимнаст разбился в Большом Московском цирке

18-летний артист из Эфиопии Демиесие Дагим Абель получил тяжёлые травмы, рухнув с 7-метровой высоты во время репетиции. У гимнаста диагностированы черепно-мозговая травма и перелом позвоночника. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое, сейчас он находится в больнице, пишет Mash.

Труппа прибыла в Москву на гастроли всего три дня назад. Инцидент произошёл на тренировке перед дебютным выступлением на качелях Russian Swing. Во время сложного трюка Абель, исполняя серию переворотов в воздухе, не смог приземлиться на мат и рухнул на арену.