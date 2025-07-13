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13 июля, 14:36

Воздушный гимнаст разбился в Большом Московском цирке

Воздушный гимнаст из Эфиопии сорвался с высоты Большом Московском цирке

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

18-летний артист из Эфиопии Демиесие Дагим Абель получил тяжёлые травмы, рухнув с 7-метровой высоты во время репетиции. У гимнаста диагностированы черепно-мозговая травма и перелом позвоночника. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое, сейчас он находится в больнице, пишет Mash.

Труппа прибыла в Москву на гастроли всего три дня назад. Инцидент произошёл на тренировке перед дебютным выступлением на качелях Russian Swing. Во время сложного трюка Абель, исполняя серию переворотов в воздухе, не смог приземлиться на мат и рухнул на арену.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Магнитогорске трагически погибла 22-летняя гимнастка. Во время выступления на аттракционе «Колесо смелости» при исполнении акробатического трюка артистка получила смертельную травму. Несмотря на усилия медиков, оперативно прибывших на место, спасти её не удалось — она умерла в машине скорой.

Оксана Попова
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