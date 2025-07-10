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10 июля, 17:52

Турник сломался под акробатом во время номера в цирке Петербурга

Акробат упал со сломавшегося турника во время выступления в петербургском Цирке на Фонтанке. Об этом сообщает SHOT.

Турник сломался под акробатом во время номера в цирке Петербурга. Видео © SHOT

Несчастный случай произошёл в первом акте шоу «Бурлеск» заслуженного артиста РФ Гия Эрадзе. Трое гимнастов выполняли номер на турнике. Конструкция не выдержала, один из артистов упал, ударившись спиной и затылком. Несмотря на падение, он смог самостоятельно подняться, поблагодарил зрителей и ушёл за кулисы. Текущее состояние артиста неизвестно.

Труппа «Бурлеск» — обладатель главной цирковой награды мира «Золотой клоун» Монте-Карло, которую коллектив получил на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако. После победы артисты гастролировали в московском Цирке Никулина и других городах.

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Сиденья рухнули в цирке под Самарой, среди пострадавших – дети

Ранее Life.ru рассказывал, что в Магнитогорске трагически погибла 22-летняя гимнастка. Во время выступления на аттракционе «Колесо смелости» при исполнении акробатического трюка артистка получила смертельную травму. Несмотря на усилия медиков, оперативно прибывших на место, спасти её не удалось — она умерла в машине скорой.

Обложка © SHOT

Александра Мышляева
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