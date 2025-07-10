Акробат упал со сломавшегося турника во время выступления в петербургском Цирке на Фонтанке. Об этом сообщает SHOT.

Турник сломался под акробатом во время номера в цирке Петербурга. Видео © SHOT

Несчастный случай произошёл в первом акте шоу «Бурлеск» заслуженного артиста РФ Гия Эрадзе. Трое гимнастов выполняли номер на турнике. Конструкция не выдержала, один из артистов упал, ударившись спиной и затылком. Несмотря на падение, он смог самостоятельно подняться, поблагодарил зрителей и ушёл за кулисы. Текущее состояние артиста неизвестно.

Труппа «Бурлеск» — обладатель главной цирковой награды мира «Золотой клоун» Монте-Карло, которую коллектив получил на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако. После победы артисты гастролировали в московском Цирке Никулина и других городах.