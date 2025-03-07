Сиденья рухнули в цирке под Самарой, среди пострадавших – дети

Сиденья рухнули в цирке в Нефтегорске Самарской области. Как пишет SHOT, инцидент произошёл перед началом представления. Предварительно, пострадали около 10 человек, в том числе дети.

Цирк-шапито «Скиф» из Петербурга приехал с гастролями в Нефтегорск, сегодня было запланировано первое выступление из трёх. Однако, как только зрители заняли места, раздался громкий треск, а потом обвалились сиденья с седьмого по восьмой ряд. Дети начали кричать.