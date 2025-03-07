Сиденья рухнули в цирке под Самарой, среди пострадавших – дети
Сиденья рухнули в цирке в Нефтегорске Самарской области. Как пишет SHOT, инцидент произошёл перед началом представления. Предварительно, пострадали около 10 человек, в том числе дети.
Сиденья рухнули в цирке в Нефтегорске Самарской области. Видео © SHOT
Цирк-шапито «Скиф» из Петербурга приехал с гастролями в Нефтегорск, сегодня было запланировано первое выступление из трёх. Однако, как только зрители заняли места, раздался громкий треск, а потом обвалились сиденья с седьмого по восьмой ряд. Дети начали кричать.
По словам очевидцев, у пострадавших подозрения на переломы и сотрясение.
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Шедеврум/Life.ru