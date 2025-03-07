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7 марта, 15:33

Сиденья рухнули в цирке под Самарой, среди пострадавших – дети

Сиденья рухнули в цирке в Нефтегорске Самарской области. Как пишет SHOT, инцидент произошёл перед началом представления. Предварительно, пострадали около 10 человек, в том числе дети.

Сиденья рухнули в цирке в Нефтегорске Самарской области. Видео © SHOT

Цирк-шапито «Скиф» из Петербурга приехал с гастролями в Нефтегорск, сегодня было запланировано первое выступление из трёх. Однако, как только зрители заняли места, раздался громкий треск, а потом обвалились сиденья с седьмого по восьмой ряд. Дети начали кричать.

По словам очевидцев, у пострадавших подозрения на переломы и сотрясение.

«Это просто треш»: В одесском цирке детей веселили скелетами в беретах десантников
«Это просто треш»: В одесском цирке детей веселили скелетами в беретах десантников
Обложка ©

Шедеврум/Life.ru

Александра Вишнякова
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