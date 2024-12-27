«Это просто треш»: В одесском цирке детей веселили скелетами в беретах десантников

В Одессе решили не заморачиваться над представлением для детей и выпустили на сцену цирка актёра со скелетами в беретах десантников. Видео в своём телеграм-канале опубликовал украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.

Цирк в Одессе шокировал родителей. Видео © Telegram / Анатолий Шарий

«Это просто треш. <...> Я не пойму, в цирк мы пришли или куда. Какой-то идиотизм, если честно», — слышны возмущения посетительницы на видео.

Шарий также не оценил цирковое представление с мёртвыми десантниками. По его словам, дети киевского руководства смотрят красивые, яркие, добрые, детские постановки в Вене и в Милане, в то время, как «для черни — это».