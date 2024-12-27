«Это просто треш»: В одесском цирке детей веселили скелетами в беретах десантников
В Одессе актёр цирка выступил со скелетами в беретах десантников
В Одессе решили не заморачиваться над представлением для детей и выпустили на сцену цирка актёра со скелетами в беретах десантников. Видео в своём телеграм-канале опубликовал украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.
Цирк в Одессе шокировал родителей. Видео © Telegram / Анатолий Шарий
«Это просто треш. <...> Я не пойму, в цирк мы пришли или куда. Какой-то идиотизм, если честно», — слышны возмущения посетительницы на видео.
Шарий также не оценил цирковое представление с мёртвыми десантниками. По его словам, дети киевского руководства смотрят красивые, яркие, добрые, детские постановки в Вене и в Милане, в то время, как «для черни — это».
Ранее украинский блогер сообщил, что воевавший в рядах ВСУ лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк отправляется в тур по миру. Шарий обратил внимание на обновлённую афишу рэп-коллектива, в которой значатся Мюнхен, Тель-Авив, Осло. Медиаэксперт написал, что Хлывнюк пофотографировался в форме, заманил на фронт изрядное количество простофиль и уже отвоевался. В мировой «дроно-тур», как назвали концертную программу в самом «Бумбоксе», группа отправится в 2025 году.
Telegram / Анатолий Шарий