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Регион
27 декабря, 11:35

«Это просто треш»: В одесском цирке детей веселили скелетами в беретах десантников

В Одессе актёр цирка выступил со скелетами в беретах десантников

В Одессе решили не заморачиваться над представлением для детей и выпустили на сцену цирка актёра со скелетами в беретах десантников. Видео в своём телеграм-канале опубликовал украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.

Цирк в Одессе шокировал родителей. Видео © Telegram / Анатолий Шарий

«Это просто треш. <...> Я не пойму, в цирк мы пришли или куда. Какой-то идиотизм, если честно», — слышны возмущения посетительницы на видео.

Шарий также не оценил цирковое представление с мёртвыми десантниками. По его словам, дети киевского руководства смотрят красивые, яркие, добрые, детские постановки в Вене и в Милане, в то время, как «для черни — это».

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Ранее украинский блогер сообщил, что воевавший в рядах ВСУ лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк отправляется в тур по миру. Шарий обратил внимание на обновлённую афишу рэп-коллектива, в которой значатся Мюнхен, Тель-Авив, Осло. Медиаэксперт написал, что Хлывнюк пофотографировался в форме, заманил на фронт изрядное количество простофиль и уже отвоевался. В мировой «дроно-тур», как назвали концертную программу в самом «Бумбоксе», группа отправится в 2025 году.

Обложка ©

Telegram / Анатолий Шарий

Алена Пенчугина
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