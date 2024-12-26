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Регион
26 декабря, 12:32

«Отвоевался»: Лидер украинской группы «Бумбокс» сменил окопы на гастроли

Воевавший в рядах ВСУ лидер группы «Бумбокс» Хлывнюк отправляется в тур по миру

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /andriihorolski

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /andriihorolski

Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который служит в воздушной разведке ВСУ, похоже, решил сменить окопы на концертную деятельность. Украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий обратил внимание на обновленную афишу рэп-коллектива, в которой значатся Мюнхен, Тель-Авив, Осло.

В мировой «дроно-тур», как назвали концертную программу в самом «Бумбоксе», группа отправится в 2025 году.

«Хлывнюк уже отвоевался, в форме пофотографировался, заманил на фронт изрядное количество простофиль и отправляется в тур по миру», — написал у себя в телеграм-канале Шарий.

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Life.ru уже писал, что Хлывнюк не просто служит в ВСУ, но и является пилотом ударного дрона Punisher. За более чем два года службы он успел стать командиром подразделения и открыто желает смерти русским.

Марина Фещенко
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