«Отвоевался»: Лидер украинской группы «Бумбокс» сменил окопы на гастроли

Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который служит в воздушной разведке ВСУ, похоже, решил сменить окопы на концертную деятельность. Украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий обратил внимание на обновленную афишу рэп-коллектива, в которой значатся Мюнхен, Тель-Авив, Осло.

В мировой «дроно-тур», как назвали концертную программу в самом «Бумбоксе», группа отправится в 2025 году.

«Хлывнюк уже отвоевался, в форме пофотографировался, заманил на фронт изрядное количество простофиль и отправляется в тур по миру», — написал у себя в телеграм-канале Шарий.