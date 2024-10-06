На Украине в День учителя сожгли портреты Пушкина, Толстого и Достоевского
В этом году Украина отпраздновала День учителя очередной антироссийской выходкой. Так, сотрудники «Гончаренко* центра» скандального депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* устроили демонстративное сожжение портретов русских классиков. Это попало на видео.
Сожжение портретов русских классиков на Украине. Видео © Telegram / Анатолий Шарий
Под «гнев» украинцев попали Александр Пушкин, Лев Толстой и Фёдор Достоевский. Не обошлось и без угроз.
«Сожгли классиков, сожжём и всех остальных», — пишет парламентарий.
Напомним, Алексею Гончаренко* может грозить уголовная ответственность в России. Депутат призывал ВСУ наносить удары вглубь нашей страны. Теперь им занимается Следственный комитет.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Telegram / Анатолий Шарий