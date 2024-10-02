СК даст оценку словам украинского депутата Гончаренко* об ударах по России
Алексей Гончаренко*. Обложка © Telegram / Гончаренко*
Следственный комитет РФ оценит с правовой точки зрения слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, который потребовал наносить удары вглубь российской территории. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«В сети Интернет получила широкое распространение видеозапись, на которой депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*, выступая на очередном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призвал к нанесению ударов по России. Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в тексте.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал разрешить Украине бить дальнобойным оружием по российским аэропортам и пусковым площадкам. При этом он отметил, что не все страны согласны с этой позицией, однако запрет некоторых держав на использование Киевом европейского оружия якобы подрывает доверие украинцев к поддержке со стороны Евросоюза.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.