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СК даст оценку словам украинского депутата Гончаренко* об ударах по России

2 октября, 17:38
Алексей Гончаренко*. Обложка © Telegram / Гончаренко*

Алексей Гончаренко*. Обложка © Telegram / Гончаренко*

Следственный комитет РФ оценит с правовой точки зрения слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, который потребовал наносить удары вглубь российской территории. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«В сети Интернет получила широкое распространение видеозапись, на которой депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*, выступая на очередном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призвал к нанесению ударов по России. Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в тексте.

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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал разрешить Украине бить дальнобойным оружием по российским аэропортам и пусковым площадкам. При этом он отметил, что не все страны согласны с этой позицией, однако запрет некоторых держав на использование Киевом европейского оружия якобы подрывает доверие украинцев к поддержке со стороны Евросоюза.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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