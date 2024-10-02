СК даст оценку словам украинского депутата Гончаренко* об ударах по России

Следственный комитет РФ оценит с правовой точки зрения слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, который потребовал наносить удары вглубь российской территории. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«В сети Интернет получила широкое распространение видеозапись, на которой депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*, выступая на очередном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призвал к нанесению ударов по России. Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в тексте.