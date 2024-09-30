Боррель призвал разрешить Украине бить западным оружием по аэропортам РФ
В Брюсселе сделали важное заявление, которое вызывает серьёзные обсуждения в европейских кругах. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился к странам Евросоюза с призывом разрешить нанесение ударов по российским аэропортам и пусковым площадкам с использованием западного оружия. Эта информация была опубликована в его еженедельном блоге.
«Я также подчеркнул свой призыв позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам!» — отметил он.
Несмотря на его настойчивые призывы, представитель ЕС подчеркнул, что не все страны единодушны в этой позиции.
«Однако мы обещали поддерживать Украину всем необходимым столько времени, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой», — заключил политик.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что запрет некоторых стран на использование украинскими вооружёнными силами европейского оружия для ударов по территории России подрывает доверие Киева к поддержке со стороны Евросоюза. Он подчеркнул, что Киев должен иметь полное право наносить удары любым оружием по российским регионам, чтобы «бить лучников, а не только стрелы».
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