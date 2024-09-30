Боррель призвал разрешить Украине бить западным оружием по аэропортам РФ

В Брюсселе сделали важное заявление, которое вызывает серьёзные обсуждения в европейских кругах. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился к странам Евросоюза с призывом разрешить нанесение ударов по российским аэропортам и пусковым площадкам с использованием западного оружия. Эта информация была опубликована в его еженедельном блоге.

«Я также подчеркнул свой призыв позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам!» — отметил он.

Несмотря на его настойчивые призывы, представитель ЕС подчеркнул, что не все страны единодушны в этой позиции.

«Однако мы обещали поддерживать Украину всем необходимым столько времени, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой», — заключил политик.