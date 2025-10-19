В Белоруссии девушка умерла за неделю до свадьбы из-за тату, которое ей набил жених

Молодая жительница Белоруссии скончалась от заражения крови через две недели после нанесения татуировки. До запланированной свадьбы оставалось чуть менее 14 дней. Трагическую историю рассказал телеканал ОНТ.

Рисунок в виде крыльев 20-летней девушке набивал её собственный жених в домашних условиях. Работа по заполнению уже существовавшего контура, которую изначально планировали разделить на два сеанса, была завершена за один вечер. Сразу после процедуры у невесты поднялась температура, которую она пыталась сбить парацетамолом, а через двое суток её госпитализировали с потерей сознания.

Медики диагностировали у пациентки сепсис, вызвавший отказ внутренних органов и приведший к летальному исходу. Следователи воздерживаются от комментариев до получения результатов экспертиз, однако врачи не сомневаются, что именно нестерильная домашняя татуировка стала источником смертельной инфекции.

Ранее крупное исследование датских учёных с участием близнецов показало, что татуировки значительно повышают риск онкологических заболеваний. Было установлено, что даже небольшие рисунки увеличивают риск рака кожи в 1,62 раза, а крупные татуировки (больше ладони) повышают риск лимфомы в 2,73 раза. Основной причиной называют хроническое воспаление, которое возникает из-за миграции чернил в лимфатические узлы.