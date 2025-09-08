Масштабные испытания подтвердили, что татуировки повышают риск рака в разы

Татуировки могут значительно повышать риск развития онкологических заболеваний, включая рак кожи и лимфому. К такому выводу пришли датские учёные в масштабном исследовании с участием близнецов, результаты которого прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Исследование Danish Twin Tattoo Cohort, охватившее почти 2500 участников, показало, что у людей с татуировками риск развития рака кожи повышается в 1,62 раза, а при крупных рисунках (больше ладони) — достигает 2,37 раза. Риск лимфомы при крупных татуировках увеличивается в 2,73 раза. Основной причиной называется хроническое воспаление, вызванное миграцией чернил в лимфатические узлы.

«Химический состав чернил не контролируется так строго, как другие вещества, контактирующие с нашим организмом. Государственным органам нужно ужесточить требования к их составу, а людям — получать полную информацию о рисках перед нанесением татуировок», — отметил парламентарий, подчеркнув необходимость усиления регулирования индустрии.