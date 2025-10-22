Банк России и Минфин готовят инициативы по внедрению расчётов в криптовалюте

Министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости ускорить работу по подготовке предложений от Минфина и Банка России относительно использования криптовалют для международных расчетов. Он подчеркнул, что это направление требует оперативного развития.

«В этом направлении необходимо как можно быстрее двигаться. Это будет выгодно всем, кто занимается межгосударственными трансграничными расчетами», — сказал Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, сейчас Минфин и ЦБ формируют реестр майнеров. На данный момент в нём уже числится 1364 зарегистрированных специалиста.

Ранее сообщалось, что ЦБ рассчитывает на принятие закона о криптовалютах в 2026 году. Представитель регулятора подчеркнул, что такой подход сможет сохранить инновационный потенциал инструмента, который уже стал утилитарным во многих юрисдикциях, одновременно защищая государственные и общественные интересы.