Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 17:08

Банк России и Минфин договорились о легализации расчётов в криптовалюте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минфин России и Центробанк пришли к соглашению о разрешении использования криптовалют в международных торговых операциях. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что это перспективное направление, требующее, однако, усиления контроля за рынком цифровых активов, чтобы предотвратить незаконный вывод средств.

«Оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляется с использованием крипторынка и крипторасчетов. Поэтому мы договорились с ЦБ о необходимости упорядочения легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны регулятора. Мы считаем, что это направление должно быть легализовано», — отметил Силуанов по итогам стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса, которую провёл премьер Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что благодаря совместной работе с Росфинмониторингом в данной сфере будет наведён порядок.

Россиян предупредили о схеме кражи денег через боты для «инвестиций»
Россиян предупредили о схеме кражи денег через боты для «инвестиций»

Ранее сообщалось, что ЦБ рассчитывает на принятие закона о криптовалютах в 2026 году. Представитель регулятора подчеркнул, что такой подход сможет сохранить инновационный потенциал инструмента, который уже стал утилитарным во многих юрисдикциях, одновременно защищая государственные и общественные интересы.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минфин РФ
  • Антон Силуанов
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar