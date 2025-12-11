Слуцкий предложил легализовать криптовалюту в России

В России следует легализовать использование цифровых активов, в том числе криптовалюты. Таким мнение поделился председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС на Всероссийском слёте региональных управленческих команд партии.

«У ЛДПР есть предложение: ЛДПР считает необходимым начать диалог о легализации и разумном регулировании цифровых активов, той же криптовалюты. Это вопрос не спекуляций, а технологического и финансового суверенитета, новой свободы для нашего предпринимательства, особенно для молодёжи и IT-сектора», — пояснил он.

Слуцкий напомнил, что после неизбежной победы России в спецоперации необходимо будет вплотную заняться улучшением качества жизни сограждан. По его мнению, народу нужно дать «свободу жить, работать, растить детей без гнёта бюрократии, непосильных платежей и социальной несправедливости». Депутат уверен, что нельзя запрещать то, чем пользуется всё мировое сообщество. Поэтому Россия должна встроиться в систему криптоплатежей и управлять новыми механизмами и ресурсами, добавил он.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что в РФ уже существует вся необходимая инфраструктура для проведения операций с криптовалютой, а регулирование этого сектора будет строиться преимущественно на базе действующих лицензий финансового рынка.