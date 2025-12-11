Банк России объявил о готовности инфраструктуры для операций с криптовалютами

В России уже существует вся необходимая инфраструктура для проведения операций с криптовалютой, а регулирование этого сектора будет строиться преимущественно на базе действующих лицензий финансового рынка. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в интервью РИА Новости.

По его словам, регулятор совместно с Минфином, Росфинмониторингом и другими ведомствами обсуждает предложения по регулированию инвестиций в цифровые активы и необходимость их корректировки. Изначально предполагалось запускать экспериментальный правовой режим сроком на три года, однако Центробанк отказался от такой модели в пользу прямого регулирования.

Чистюхин отметил, что для этого потребуется внести изменения в закон о цифровых финансовых активах, законодательство о рынке ценных бумаг и банковские нормы. Предполагается, что операции с криптовалютой будут проводиться через уже существующих участников рынка. При этом рассматривается возможность создания отдельной категории криптообменников, для которых может потребоваться новая лицензия.

Он подчеркнул, что ключевой задачей регулятора является «обеление» сферы и создание прозрачного и контролируемого контура для криптоопераций, а все действия вне него будут считаться нелегальными. Чистюхин также напомнил, что вопрос находится под пристальным вниманием международных структур, включая FATF, что требует ускоренного принятия постоянных правил без длительных экспериментов.

Ранее сообщалось, что ЦБ рассчитывает на принятие закона о криптовалютах в 2026 году. Представитель регулятора подчеркнул, что такой подход сможет сохранить инновационный потенциал инструмента, который уже стал утилитарным во многих юрисдикциях, одновременно защищая государственные и общественные интересы.