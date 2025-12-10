ЦБ назвал биткоин самым убыточным активом ноября в пересчёте на рубли

Банк России в свежем «Обзоре рисков финансовых рынков» зафиксировал: в ноябре биткоин стал самым убыточным активом для инвесторов, считающих доходность в рублях. Пока отечественные акции показывали лучший результат месяца, криптовалюта ушла в глубокий минус — и сразу по всем периодам.

Несмотря на исторический максимум 6 октября (выше $126 тыс.), в ряде валют — включая евро, франк и рубль — биткоин так и не обновил пики. В паре с рублём он значительно ниже уровня декабря 2024 года: около 7,3 млн против прежних 11,1 млн. По расчётам регулятора, ноябрь закончился для биткоина падением доходности на 19,9%, с начала года — на 25,7%, а за 12 месяцев — на 31,9%.

При этом до сентября 2025 года BTC входил в число лидеров практически во всех срезах, а с начала 2022 года остаётся вторым по доходности после золота, прибавив более 100%. Интерес инвесторов, тем не менее, не исчез. Объём открытых позиций физлиц в криптофьючерсах на Мосбирже к концу ноября достиг 3,5 млрд рублей.

