Центробанк расширит тарифный коридор по ОСАГО на 15% в обе стороны

С 9 декабря 2025 года границы тарифного коридора по полисам обязательного автострахования (ОСАГО) будут пересмотрены. Как сообщает Центральный банк России на своём официальном сайте, для всех видов транспорта, за исключением мотоциклов, коридор расширится на 15% в обе стороны. Для мотоциклов диапазон базовых ставок будет сдвинут на 40%.

В регуляторе уточнили, что для легковых автомобилей, используемых в личных целях, тарифный коридор оставался неизменным более трёх лет — с сентября 2022 года. За этот период средний размер страховой выплаты по ОСАГО вырос в полтора раза. Только за первые девять месяцев 2025 года выплаты увеличились на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом, как отмечается в сообщении, средняя цена самого полиса ОСАГО с января по сентябрь текущего года, напротив, снизилась на 4%.

Указание Банка России также обновляет значения территориального коэффициента (КТ). Его величина снижена для 20 территорий и повышена для 28. Наиболее значительный рост коэффициента (в два раза) предусмотрен для пяти территорий Новосибирской области и трёх территорий Республики Ингушетия. В этих двух регионах на протяжении последних пяти лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО. Как пояснил ЦБ, корректировка позволит страховым компаниям предлагать полисы по справедливой цене, которая точнее учитывает риски, связанные с водителями в этих локациях.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, изменяющий Налоговый кодекс. Согласно нововведениям, малый бизнес будет постепенно освобождаться от уплаты НДС: порог выручки, при котором возникает обязанность платить налог для упрощённой и патентной систем, будет снижаться. С 2026 года порог составит 20 миллионов рублей, в 2027 году — 15 миллионов рублей, а к 2028 году — 10 миллионов рублей.