28 ноября, 15:11

Путин подписал закон о поэтапном снижении порога уплаты НДС малым бизнесом

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который меняет Налоговый кодекс. Теперь малый бизнес будет постепенно освобождаться от НДС: порог выручки, при достижении которого возникает обязанность платить этот налог для упрощенной и патентной систем, будет снижаться.
Поэтапное снижение порога для уплаты НДС начнётся с 2026 года, когда он составит 20 миллионов рублей. В 2027 году этот порог уменьшится до 15 миллионов рублей, а к 2028 году достигнет 10 миллионов рублей. Кроме того, для компаний, впервые регистрирующихся в качестве плательщиков НДС в 2026 году, предусмотрен мораторий на начисление штрафов за первоначальные нарушения.
А ранее россиянам рассказали, как начисляются пени за долги по налогам. По словам специалиста, сумма пени для граждан рассчитывается исходя из ставки, равной одной трёхсотой действующей ключевой ставки ЦБ. В настоящее время она составляет 16,5% годовых.

Наталья Демьянова
