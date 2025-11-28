Путин подписал закон о поэтапном снижении порога уплаты НДС малым бизнесом
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин утвердил закон, который меняет Налоговый кодекс. Теперь малый бизнес будет постепенно освобождаться от НДС: порог выручки, при достижении которого возникает обязанность платить этот налог для упрощенной и патентной систем, будет снижаться.
Поэтапное снижение порога для уплаты НДС начнётся с 2026 года, когда он составит 20 миллионов рублей. В 2027 году этот порог уменьшится до 15 миллионов рублей, а к 2028 году достигнет 10 миллионов рублей. Кроме того, для компаний, впервые регистрирующихся в качестве плательщиков НДС в 2026 году, предусмотрен мораторий на начисление штрафов за первоначальные нарушения.
