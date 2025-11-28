В Госдуме рассказали, как в 2026 году будет проходить индексация пенсий

В 2026 году повышение пенсий в России пройдёт по традиционной многоэтапной схеме для разных категорий получателей. Подробности предстоящих изменений в интервью RT раскрыл депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Уже с 1 января 2026 года стартует основная индексация страховых пенсий для всех неработающих пенсионеров. Это коснётся почти 38 млн человек. Важно подчеркнуть, что темп увеличения выплат, как и планировалось, опережает прогнозируемый уровень инфляции. Мы закладываем в бюджет показатель 7,6%, что выше ожидаемой инфляции за 2025 год в 6,8%», — отметил он.

После январского повышения фиксированная выплата достигнет 9 584,69 рубля, а стоимость пенсионного балла составит 156,76 рубля. Средняя страховая пенсия по старости превысит 27 000 рублей. Для работающих пенсионеров с 1 августа 2026 года проведут автоматический перерасчёт на основе сформированных за год баллов.

Отдельные этапы индексации предусмотрены для других категорий: с 1 апреля социальные пенсии 4,4 млн получателей вырастут на 6,8%, а с 1 октября пенсии силовиков и военнослужащих увеличатся на 4%.

Ранее юрист рассказал, что нужно сделать для повышения объёма пенсии до 80 тысяч рублей. По его словам, при наличии годового максимума в 10 пенсионных баллов и стаже 49 лет пенсионные выплаты составят около 71 тысячи рублей.