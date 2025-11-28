Россиянам напомнили о правилах выплаты пенсий перед Новым годом

С 1 января 2026 года пенсионеры смогут заметить увеличение страховых выплат: коэффициенты и фиксированные суммы пересчитают с учётом индексации в 7,6%. Как рассказал газете «Известия» депутат Алексей Говырин, это распространяется на выплаты по старости, инвалидности и утрате кормильца.

Некоторым выплату перечислят раньше обычного — в конце декабря, остальные получат её после праздников. Парламентарий уточнил, что при расчёте учитываются надбавки за возраст после 80 лет, инвалидность первой группы, наличие иждивенцев, северный и сельский стаж.

Кроме того, в течение года предусмотрены новые пересчёты: в апреле увеличатся социальные и государственные пенсии, отдельные профессии — лётные экипажи, шахтёры, военные — получат корректировки по особым правилам. Итоговый размер пенсии формируется из базовой индексации и личных надбавок, отражая индивидуальные обстоятельства каждого получателя.

А ранее профессор Вадим Виноградов рассказал, что россияне могут обратиться за получением накопительной части пенсии до достижения установленного пенсионного возраста: женщины могут сделать это с 55 лет, а мужчины — с 60 лет. Для реализации этого права предпенсионеру необходимо направить заявление в Социальный фонд России, подать документы можно через электронные сервисы.