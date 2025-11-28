Россия и США
28 ноября, 00:41

Россиянам рассказали о способе обратиться за пенсией до пенсионного возраста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov

Граждане России имеют возможность обратиться за получением накопительной части пенсии до достижения установленного пенсионного возраста. Как сообщил профессор и декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм», женщины могут сделать это с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.

Для реализации этого права предпенсионеру необходимо направить заявление в Социальный фонд России. Перед этим рекомендуется проверить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета через личный кабинет на портале Госуслуг или на официальном сайте фонда. Сведения о размере пенсионных накоплений содержатся в третьем и четвёртом разделах выписки.

Подать документы можно дистанционно через указанные электронные сервисы, а также при личном визите в клиентскую службу фонда или многофункциональный центр. Срок рассмотрения заявления обычно не превышает десяти рабочих дней. В случае одобрения запроса денежные средства будут перечислены на банковский счёт заявителя в следующем календарном месяце.

Эксперт отметил, что законодательство предусматривает для предпенсионеров три различных способа получения пенсионных накоплений, каждый из которых имеет специфические особенности и условия применения. Доступные варианты включают единовременное получение всей суммы, распределение выплат на срок не менее десяти лет или оформление пожизненной накопительной пенсии.

Ранее россиянам объяснили, как изменилась стоимость пенсионных баллов за последние 10 лет. По словам специалиста, в 2025 году стоимость одного ИПК составляет 145,69 рубля, а фиксированная выплата — 8907,70 рубля. Кроме того, граждан РФ предупредили о переносе срока выплат январских пенсий.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

