Россиянам рассказали о способе обратиться за пенсией до пенсионного возраста

Граждане России имеют возможность обратиться за получением накопительной части пенсии до достижения установленного пенсионного возраста. Как сообщил профессор и декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм», женщины могут сделать это с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.

Для реализации этого права предпенсионеру необходимо направить заявление в Социальный фонд России. Перед этим рекомендуется проверить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета через личный кабинет на портале Госуслуг или на официальном сайте фонда. Сведения о размере пенсионных накоплений содержатся в третьем и четвёртом разделах выписки.

Подать документы можно дистанционно через указанные электронные сервисы, а также при личном визите в клиентскую службу фонда или многофункциональный центр. Срок рассмотрения заявления обычно не превышает десяти рабочих дней. В случае одобрения запроса денежные средства будут перечислены на банковский счёт заявителя в следующем календарном месяце.

Эксперт отметил, что законодательство предусматривает для предпенсионеров три различных способа получения пенсионных накоплений, каждый из которых имеет специфические особенности и условия применения. Доступные варианты включают единовременное получение всей суммы, распределение выплат на срок не менее десяти лет или оформление пожизненной накопительной пенсии.