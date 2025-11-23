Россиян предупредили о переносе срока выплат январских пенсий
Обложка © Life.ru
Январские пенсии будут перечислены досрочно — с 24 по 30 декабря, — чтобы граждане получили деньги до начала новогодних праздников, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, выплаты пройдут автоматически, пенсионерам не потребуется обращаться в Соцфонд.
Для получающих пенсию на банковские карты зачисления начнутся 25 декабря, а основной поток выплат придётся на период с 26 по 29 декабря, при этом банки обязаны завершить операции не позднее 30 декабря. В северных и дальневосточных регионах доставка средств может начаться на день-два раньше из-за логистических особенностей.
Досрочные январские выплаты будут уже проиндексированы на 7,6%, включая увеличение стоимости пенсионного балла до 156,76 рубля и фиксированной выплаты до 9584,69 рубля. Социальный фонд России проведёт перерасчёт автоматически. Проверить точную дату поступления средств можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», на сайте СФР или в отделениях почтовой связи.
«Независимо от региона и способа получения, пенсии будут выплачены без задержек и в полном объёме до начала новогодних праздников», — заверил депутат ГД РФ в беседе с RT.
