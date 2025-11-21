Экономист рассчитал, какой будет минимальная страховая пенсия в следующем году

Минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году превысит 14 тысяч рублей, составив 14 287,49 рубля. Подробный расчёт и условия получения выплат в интервью РИА «ФедералПресс» представил экономист Игорь Балынин.

Для назначения пенсии необходимо выполнить три ключевых условия: достижение пенсионного возраста, наличие минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Расчёт производится по формуле: 30 ИПК * 156,76 руб. (стоимость одного коэффициента) + 9584,69 руб. (фиксированная выплата).

Эксперт отметил, что по сравнению с 2025 годом минимальная выплата вырастет на 7,6%. Особое внимание он уделил социальным доплатам для неработающих пенсионеров, чей совокупный доход ниже регионального прожиточного минимума.

«Если, допустим, общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера составляет 15 тысяч рублей, а прожиточный минимум пенсионера в регионе равен 18 тысячам рублей, то сумма социальной доплаты составит 3 тысячи рублей», – объяснил собеседник агентства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России не ведут вообще никаких обсуждений на тему возможного повышения пенсионного возраста. Однако у более позднего выхода на пенсию есть свои преимущества.