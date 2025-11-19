Володин: Никто не собирается повышать возраст выхода на пенсию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России не обсуждается и не планируется повышение пенсионного возраста. Об этом он сообщил на пленарном заседании, комментируя публикации СМИ о возможных изменениях в пенсионной системе.

По словам Володина, некоторые издания вырвали из контекста слова депутата Светланы Бессараб, которая говорила о том, что размер пенсии может увеличиться, если человек выходит на неё позже — примерно на 10 лет. Он подчеркнул, что речь шла лишь о потенциальных преимуществах более позднего выхода, а не о намерении государства корректировать возрастную планку.

«Никто возраст выхода на пенсию не повышает и повышать не собирается. Это разговор, если хотите, о выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но взяли, перефразировали — и потом объясняйся», — сказал Володин.

Ранее в России подсчитали максимальный размер пенсии, на которую смогут рассчитывать зумеры при работе всю жизнь и на средней зарплате. Как оказалось, сумма не преодолеет отметку в 40 тысяч рублей.