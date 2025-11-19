Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 12:19

Володин: Никто не собирается повышать возраст выхода на пенсию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России не обсуждается и не планируется повышение пенсионного возраста. Об этом он сообщил на пленарном заседании, комментируя публикации СМИ о возможных изменениях в пенсионной системе.

По словам Володина, некоторые издания вырвали из контекста слова депутата Светланы Бессараб, которая говорила о том, что размер пенсии может увеличиться, если человек выходит на неё позже — примерно на 10 лет. Он подчеркнул, что речь шла лишь о потенциальных преимуществах более позднего выхода, а не о намерении государства корректировать возрастную планку.

Как увеличить пенсию в 2,3 раза: отложить выход на 10 лет — что говорит Госдума
Как увеличить пенсию в 2,3 раза: отложить выход на 10 лет — что говорит Госдума

«Никто возраст выхода на пенсию не повышает и повышать не собирается. Это разговор, если хотите, о выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но взяли, перефразировали — и потом объясняйся», — сказал Володин.

Ранее в России подсчитали максимальный размер пенсии, на которую смогут рассчитывать зумеры при работе всю жизнь и на средней зарплате. Как оказалось, сумма не преодолеет отметку в 40 тысяч рублей.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

На сколько вырастут зарплаты и пенсии в 2026 году: Масштабная индексация до +7,6%
На сколько вырастут зарплаты и пенсии в 2026 году: Масштабная индексация до +7,6%
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Госдума
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar