В России подсчитали будущую пенсию зумеров

В России подсчитали максимальный размер пенсии, на которую смогут рассчитывать зумеры при работе всю жизнь и на средней зарплате. Как оказалось, сумма не преодолеет отметку в 40 тысяч рублей. Об этом рассказал «Постньюс» экономист Михаил Беляев.

«На эту сумму можно рассчитывать, если человек будет работать всю жизнь и работать «в белую» за легальную среднюю заработную плату», — подчеркнул он.

Финансист заверил, что опасения зумеров остаться без пенсионных начислений лишены оснований, так как в стране каждый человек может рассчитывать на подобные выплаты, вопрос лишь в их размере.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов сообщил, что максимальный размер страховой пенсии может достигать 80 тысяч рублей при соблюдении ряда условий. Для этого потребуется длительный профессиональный стаж с высокой официальной зарплатой, а также исправная уплата страховых взносов работодателем.