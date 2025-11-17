Разница между пенсиями работающих и незанятых сократилась до 3,5 тысячи рублей

По данным Социального фонда России, за девять месяцев 2025 года средний размер страховой пенсии по старости достиг 25,9 тысячи рублей для неработающих пенсионеров и 22,4 тысячи рублей для граждан, продолжающих трудовую деятельность. Разница между этими показателями составила менее 3,5 тысячи рублей, что является минимальным значением с 2021 года. Об этом передаёт газета «Известия».

Указанные цифры представляют собой усреднённые показатели фактически начисленных выплат. Величина пенсии конкретного человека зависит от множества факторов, включая продолжительность страхового стажа, количество накопленных пенсионных баллов и регион проживания.

Как отметил член экспертного совета при думском комитете по экономической политике Валерий Тумин, сокращение разрыва стало следствием возобновления индексации пенсий для работающих пенсионеров. В текущем году их выплаты были проиндексированы на уровень инфляции, достигший 9,5%. Ранее регулярную индексацию получали только неработающие пенсионеры, тогда как выплаты продолжающим трудовую деятельность гражданам практически не увеличивались.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова добавила, что на динамику пенсионных выплат также влияют изменения возрастной структуры населения. Постепенное повышение возраста выхода на пенсию в России положительно сказывается на размере накопленных баллов и продолжительности страхового стажа, что в конечном итоге увеличивает размер пенсионного обеспечения.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прогнозирует дальнейшее сокращение разрыва между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров, поскольку индексация для продолжающих трудовую деятельность граждан сохранится, а эффект от более позднего выхода на пенсию будет накапливаться.

Ранее в Госдуме рассказали, как увеличить размер пенсии более чем вдвое. При продолжении трудовой деятельности в течение пяти лет после достижения пенсионного возраста происходит увеличение индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированной части выплат — на 45%. Наиболее значительный прирост обеспечивает десятилетняя отсрочка, когда размер пенсионных начислений возрастает более чем в два раза. При отсрочке оформления пенсии на десять лет значение пенсионных коэффициентов увеличивается в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза.