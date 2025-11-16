Названо число россиян, которые получают социальную пенсию

Согласно данным Социального фонда России, на 1 октября 2025 года социальную пенсию в России получали почти 3,5 миллиона человек. Об этом пишет РИА «Новости».

В РФ социальную пенсию получают 3,491 миллиона человек. Из этого числа 3,236 миллиона являются неработающими пенсионерами, а 255 тысяч человек продолжают трудовую деятельность.

Право на социальную пенсию имеют три категории граждан: люди с инвалидностью, граждане без необходимого стажа и пенсионных баллов для страховой пенсии по старости, а также те, кто получает её по случаю потери кормильца.

Ранее в Госдуме рассказали, как увеличить размер пенсии более чем вдвое. При продолжении трудовой деятельности в течение пяти лет после достижения пенсионного возраста происходит увеличение индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированной части выплат — на 45%. Наиболее значительный прирост обеспечивает десятилетняя отсрочка, когда размер пенсионных начислений возрастает более чем в два раза. При отсрочке оформления пенсии на десять лет значение пенсионных коэффициентов увеличивается в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза.