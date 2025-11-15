В Госдуме предложили выдавать путёвки в санатории россиянам старше 70 лет

Партия «Справедливая Россия» выступила с инициативой о ежегодном предоставлении санаторных путёвок всем пенсионерам старше 70 лет. О данном предложении сообщил председатель политсилы Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Политик пояснил, что оздоровительный отдых продолжительностью не менее 14 дней должен организовываться в рамках действующей системы ОМС при участии Фонда социального страхования. По его мнению, запуск данной программы будет способствовать росту качества и продолжительности жизни пожилых граждан. Дополнительным положительным эффектом станет снижение нагрузки на стационары медицинских учреждений.

Миронов отметил, что граждане преклонного возраста чаще сталкиваются с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и метаболическими нарушениями. В связи с этим он подчеркнул, что получение своевременной санаторно-курортной помощи позволит многим пенсионерам сохранить здоровье и сократить семейные расходы на лекарственные препараты. Парламентарий также добавил, что соответствующее обращение уже направлено на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее сообщалось, что минимальная страховая пенсия по старости в России достигнет 14,2 тысячи рублей к 2026 году. В следующем году показатель составит приблизительно 14 287 рублей. Для сравнения, в 2025 году размер минимальной пенсии ожидается на уровне 13 278 рублей. Таким образом, планируемый прирост составит около 7,6%.