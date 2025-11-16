В Госдуме рассказали, как увеличить размер пенсии более чем вдвое

Граждане России имеют возможность существенно увеличить размер будущей пенсии при отсрочке её оформления. Как сообщила член думского комитета по социальной политике Светлана Бессараб, выход на пенсию на десять лет позже установленного срока позволит более чем вдвое повысить ежемесячные выплаты. Об этом передаёт ТАСС.

Парламентарий пояснила, что при продолжении трудовой деятельности в течение пяти лет после достижения пенсионного возраста происходит увеличение индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированной части выплат — на 45%. Наиболее значительный прирост обеспечивает десятилетняя отсрочка, когда размер пенсионных начислений возрастает более чем в два раза.

Депутат уточнила, что при отсрочке оформления пенсии на десять лет значение пенсионных коэффициентов увеличивается в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза. Дополнительным преимуществом является продолжение начисления пенсионных баллов за весь период продолжения трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что минимальная страховая пенсия по старости в России достигнет 14,2 тысячи рублей к 2026 году. В следующем году показатель составит приблизительно 14 287 рублей. Для сравнения, в 2025 году размер минимальной пенсии ожидается на уровне 13 278 рублей. Таким образом, планируемый прирост составит около 7,6%.