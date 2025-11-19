Россиянам раскрыли условия получения пенсии в размере 80 тысяч рублей

Максимальный размер страховой пенсии может достигать 80 тысяч рублей при соблюдении ряда условий, заявил в беседе с RT декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. По его словам, для этого требуется длительный профессиональный стаж с высокой официальной зарплатой, а также исправная уплата страховых взносов работодателем.

Эксперт привёл расчёты, показывающие, что при 49 годах стажа с 10 ежегодными пенсионными баллами (максимальное количество) и учётом фиксированной выплаты общая сумма пенсии в 2025 году действительно может приблизиться к 80 тысячам рублей. Он подчеркнул, что ключевыми факторами являются продолжительность трудовой деятельности и уровень белой зарплаты.

Кроме того, для отдельных категорий работников, включая северян, медиков и педагогов, действуют специальные условия, увеличивающие фиксированную выплату или позволяющие досрочно выйти на пенсию при соблюдении требований к специальному стажу. Отдельное внимание доктор юридических наук уделил правильному оформлению нестраховых периодов: службы в армии или отпусков по уходу за детьми.

«Эти периоды засчитываются в стаж и приносят дополнительные баллы. Например, 1,8 балла — за год службы в армии, 5,4 балла — за третьего и последующих детей. Подтверждение этих периодов требует своевременной подачи документов в Социальный фонд», — заключил юрист.