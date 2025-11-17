Как увеличить пенсию в 2,3 раза: отложить выход на 10 лет — что говорит Госдума
Оглавление
Можно ли увеличить пенсию в 2,3 раза? Да — если отложить выход. Что говорит Госдума, как рассчитать выгоду и стоит ли это делать — объясняем на примерах в материале Life.ru.
Как увеличить пенсию в два раза — доступные способы. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PalSand, Albina Gavrilovic
Как увеличить пенсию — вопрос, который волнует каждого будущего пенсионера. И хотя стандартная индексация добавляет лишь несколько процентов в год, в Госдуме напомнили: пенсию можно увеличить в 2–2,3 раза, если отложить выход на 5–10 лет. Эта возможность предусмотрена законом и подтверждена Пенсионным фондом России.
Речь идёт о так называемой отсрочке выхода на пенсию — механизме, который позволяет гражданину получать надбавку к будущей выплате за каждый «лишний» год работы после достижения пенсионного возраста.
Новость из Госдумы: пенсия вырастет в 2,3 раза при 10-летней отсрочке
Член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на неё на 10 лет позже.
По словам депутата, при отказе от оформления пенсии в течение пяти лет пенсионеры:
- увеличивают свои индивидуальные пенсионные коэффициенты на 36%,
- а фиксированную выплату — на 45%.
- Если же гражданин решит отложить выход на пенсию на 10 лет, то индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза.
Бессараб подчеркнула, что в этот период человеку продолжат начисляться дополнительные пенсионные баллы, что ещё больше увеличивает итоговый размер будущей выплаты.
При этом депутат напомнила важный момент, что весь период отсрочки гражданин будет получать только заработную плату и не будет получать пенсию. Поэтому каждый должен взвесить, что для него выгоднее — оформить пенсию сразу, но получать меньшую выплату, или перенести выход и затем получать пенсию более чем в два раза выше.
Что такое отсрочка выхода на пенсию и как она работает
Отсрочка — это добровольное решение гражданина не выходить на пенсию сразу после достижения пенсионного возраста. В это время он продолжает работать, платить страховые взносы и накапливать пенсионные баллы.
Когда человек всё-таки подаст заявление, Пенсионный фонд применит коэффициент повышения, зависящий от количества лет отсрочки. Этот коэффициент умножается на фиксированную выплату и стоимость пенсионного балла.
Как увеличить размер пенсии
Чтобы увеличить размер пенсии, можно использовать несколько законных инструментов:
- Отсрочка оформления пенсии. Самый эффективный способ, дающий рост до 230%.
- Добровольные взносы в систему ОПС. Можно платить дополнительные страховые взносы через работодателя или самостоятельно.
- Трудовая активность. Чем дольше стаж и выше официальная зарплата, тем больше накопленных баллов.
- Работа на Севере. Северный стаж увеличивает коэффициент, а значит, и будущую пенсию.
- Индексация для неработающих. После увольнения ПФР возвращает все пропущенные повышения.
Пример расчёта
Предположим, человек должен выйти на пенсию в 2026 году, а его ожидаемая пенсия по старости — 20 000 рублей.
Если он решит отложить оформление на 5 лет, то получит надбавку примерно на 42% — около 28 400 рублей. Если же отложит на 10 лет, коэффициент повысится до 2,3 и его пенсия составит примерно 46 000 рублей в месяц.
То есть фактически он увеличит выплату в 2,3 раза, просто продолжая работать без оформления пенсии.
Выгодно ли откладывать пенсию? Плюсы и минусы
Плюсы:
- рост пенсии до 230%;
- повышение страховых баллов;
- возможность продолжить трудовую деятельность и получать зарплату;
- защита от инфляции — индексируется уже увеличенная сумма.
Минусы:
- риск не дожить до повышенного возраста выхода;
- нельзя одновременно получать зарплату и пенсию;
- отсутствие индексации для работающих.
Экономисты отмечают: отсрочка выгодна тем, кто чувствует себя хорошо и планирует работать после 60 лет.
Что делать работающим пенсионерам: как не потерять в индексации
Работающие пенсионеры не получают ежегодную индексацию. Однако после увольнения Пенсионный фонд делает перерасчёт с учётом всех пропущенных повышений. Это происходит автоматически — через три месяца после прекращения работы.
Если вы хотите увеличить пенсию, но не готовы ждать 10 лет, увольняйтесь хотя бы раз в 3–4 года — тогда вы получите накопленные индексации без потерь.
Как оформить отсрочку
Оформлять отсрочку специально не нужно. Достаточно не подавать заявление о назначении пенсии, даже если вы достигли пенсионного возраста.
Когда решите выйти на пенсию, нужно подать стандартное заявление через:
- портал «Госуслуги»;
- отделение ПФР;
- МФЦ.
Пенсионный фонд автоматически применит нужный коэффициент за каждый год отсрочки.
Популярные вопросы
Можно ли частично отложить выход, например на 3 года?
Да. Даже 1–3 года дают прибавку — от 7 до 25%.
А если уволюсь через 3 года, а потом снова устроюсь?
Перерасчёт всё равно сохраняется: индексация будет начислена, а при повторной работе пенсия просто «замораживается».
Что, если я начну работать неофициально?
Неофициальная занятость не идёт в стаж, и пенсионные баллы не начисляются. Для роста пенсии важны официальные взносы.
Где проверить свою будущую пенсию
Рассчитать пенсию и проверить, на сколько лет выгодно отложить выход, можно через:
- личный кабинет на сайте Пенсионного фонда (pfr.gov.ru);
- калькулятор пенсии на портале «Госуслуги»;
- консультацию в МФЦ.
В личном кабинете видно: количество баллов, накопленные взносы и прогноз будущей выплаты с учётом отсрочки.