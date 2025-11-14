Финансист раскрыл, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 45 тысяч рублей
Чтобы выйти на пенсию в размере 45 тысяч рублей, россиянину необходимо заработать около 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), рассказал «Газете.ru» финансовый эксперт Дмитрий Трепольский. По его расчётам, для этого потребуется 26 лет стабильной работы с зарплатой примерно 230 тысяч рублей в месяц.
В Госдуме ранее заявили, что средняя пенсия в России должна подняться до уровня 45 тысяч рублей. Однако, по словам эксперта, рассматривать это как реальную цель сейчас не стоит.
«Накопить такое количество баллов для среднего россиянина — задача крайне сложная, или, лучше сказать, невозможная», — пояснил специалист.
Он напомнил, что максимальное количество баллов, которое можно заработать за год, ограничено законом и составляет 10. Даже при идеальных условиях выйти на 260 ИПК удастся только спустя четверть века стабильной работы с высокой зарплатой. Трепольский отметил, что резкое повышение средней пенсии потребует почти двукратного увеличения расходов Социального фонда России, что в нынешних экономических условиях «практически нереально».
По его словам, достижение цели возможно лишь при глубокой реформе экономики: создании высокооплачиваемых рабочих мест, «обелении» серых зарплат и росте производительности труда. Также, считает эксперт, стоит пересмотреть структуру бюджета и расширить налоговую базу, чтобы обеспечить дополнительные доходы государству.
