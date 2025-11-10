Экономист назвал пять способов набрать пенсионные баллы, помимо высокой зарплаты

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. ИПК начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат. Об этом Life.ru рассказал экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

«Проще говоря, всю жизнь мы копим баллы, а затем с помощью их Социальный фонд рассчитывает итоговую сумму ежемесячных выплат», — уточняет эксперт.

На 2026 год Правительство России постановлением от 31 октября 2025 года № 1705 утвердило новую предельную величину базы для начисления страховых взносов на 2026 год — 2 979 000 рублей. За 10 баллов 248 250 рублей в месяц.

Величина зарплаты напрямую влияет на количество начисленных баллов. Чем выше официальный доход в пределах базы для начисления взносов, тем ближе значение ИПК к максимальным 10 баллам. Однако заработать эти баллы можно не только с помощью своей заработной платы.

Пять способов набрать пенсионные баллы: 1. Согласно Федеральному закону № 400 «О страховых пенсиях» в страховой стаж, кроме периодов работы, могут быть включены так называемые «нестраховые» периоды, к которым относится и отпуск по уходу одного из родителей за каждым ребёнком до полутора лет (но не более шести лет в общей сложности). По уходу за первым ребёнком начисляются 1,8 баллов за год ухода, за вторым ребёнком — 3,6 балла, за третьим и четвёртым — 5,4 баллов за каждый полный год ухода. Баллы начисляются не более чем за четверых детей и будут начислены, если в этот период гражданин не состоял в трудовых отношениях. 2. Уход за ребёнком-инвалидом — 1,8 балла. 3. Уход за пожилым человеком старше 80 лет — 1,8 балла.

4. Период пребывания в добровольческом формировании засчитывается в страховой стаж в размере 1,8 за календарный год. Период участия в СВО — в размере 3,6 за календарный год. 5. Также можно купить недостающие пенсионные баллы. Минимальная сумма добровольных взносов в 2025 году — 59 241,60 руб. Такой взнос накопит один год стажа и 0,975 ИПК.

«Максимальная сумма, которую самозанятый может внести в текущем году, составляет 473 932,80 руб. Такой взнос позволит сформировать один год стажа и 7,799 ИПК. Добровольные взносы позволяют увеличить будущую пенсию за счёт уплаты страховых взносов за себя или другого человека. При необходимости взносы можно делать не за себя, а за другое лицо, например, пожилого родственника или неработающую жену-домохозяйку», — добавил специалист.

Чтобы подать заявление на перерасчёт: — Проверьте своё пенсионное дело через личный кабинет СФР или портал «Госуслуги». — Убедитесь, что перерасчёт будет выгоден для вас. — Подготовьте необходимые документы: паспорт, СНИЛС, а также свидетельства о рождении детей (с отметкой о выдаче паспорта ребёнку). — Подайте заявление одним из удобных способов: через портал «Госуслуги» (в разделе «Пенсия» выберите «Перерасчёт»), лично в отделении СФР или в МФЦ. Пётр Щербаченко Экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Ранее россиянам рассказали, как заработать на пенсию в 50 тысяч рублей в месяц. Чтобы заработать на пенсию с выплатой в 50 тыс. рублей, необходимы стаж не менее 15 лет и зарплата свыше 230 тыс. рублей. Максимально за один год можно заработать 10 баллов. Это возможно при годовом доходе от 2,759 миллиона рублей, то есть при ежемесячной зарплате не менее 230 тыс. рублей. С такими параметрами страховая пенсия может достигнуть 50 тыс. рублей.