Страховые пенсии в России повысят с 1 января 2026 года

Страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%. Средства на повышение уже заложены в проект бюджета Социального фонда России, сообщил РИА Новости статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По данным Социального фонда, на 1 октября средний размер страховой пенсии по старости составлял около 25,2 тыс. рублей. После январской индексации средняя выплата вырастет почти на 2 тыс. рублей — до 27,1 тыс. рублей в месяц.

Пудов уточнил, что повышение коснётся всех получателей страховых пенсий, включая работающих и неработающих пенсионеров. Всего индексация затронет порядка 38 млн человек.

Социальные пенсии, по словам замминистра, будут повышены с 1 апреля 2026 года — на 6,8%, в соответствии с ростом прожиточного минимума. Индексация коснётся почти 4,4 млн граждан. Необходимые средства также предусмотрены в бюджете фонда.

Ранее в России подсчитали максимальный размер пенсии, на которую смогут рассчитывать зумеры при работе всю жизнь и на средней зарплате. Как оказалось, сумма не преодолеет отметку в 40 тысяч рублей.