В Госдуме хотят освободить пенсионеров от НДФЛ

Пенсионеров необходимо полностью освободить от уплаты налога на доходы физических лиц, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Предложение парламентария распространяется на работающих и неработающих пенсионеров по старости с определённым уровнем дохода.

«Для повышения уровня жизни граждан старшего поколения предлагаю полностью освободить от уплаты НДФЛ пенсионеров, чей доход не превышает полуторакратной величины регионального прожиточного минимума», — цитирует Миронова 360.ru.

Депутат ГД РФ отметил, что НДФЛ существенно бьёт по кошельку пожилых россиян с небольшим совокупным доходом и ограничивает их финансовые возможности. По его словам, сложившаяся ситуация затрудняет покупку продуктов питания и лекарств, не говоря уже о платной медицинской помощи.

Освобождение пенсионеров от НДФЛ не только окажет положительное влияние на их реальные доходы, но и приведёт к снижению уровня бедности среди этой категории граждан, уверен Миронов. Он напомнил, что пенсии сами по себе налогом не облагаются, однако со всех других финансовых поступлений пожилые люди вынуждены уплачивать подоходный налог.